"Verlässliche und qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung eröffnet Kindern bessere Zukunftschancen, entlastet Familien und ist für viele Mütter eine entscheidende Voraussetzung für den beruflichen Wiedereinstieg und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf", betonte Prien. "Mit diesem Gesetz investieren wir in die Chancen unserer Kinder, in die Zukunft unserer Gesellschaft und in die wirtschaftliche Stärke unseres Landes."

Der Paritätische Gesamtverband hält die finanziellen Zusagen im Gesetz für unzureichend. "Der Bund bestellt, aber bezahlt nicht", erklärte der Verband in einer ersten Reaktion. "Die Anforderungen für die Kindertagesbetreuung sollen steigen, aber der Bund zieht sich langfristig aus der Finanzierung der Kitas zurück." Das sei im Gesamtergebnis enttäuschend.