In den frühen Morgenstunden kam der 50-Jährige mit seinem Ford in der Straße Pförtchen in Kaltensundheim von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit einem geparkten Auto und in der Folge mit einer Hauswand. Trotz erheblicher Schäden am eigenen und fremden Fahrzeug setzte der 50-Jährige seine Fahrt bis zu seiner Arbeitsstelle fort.