Auf dem Weg zum Facharbeiter: Für 19.000 Azubis in Bayern starten Abschlussprüfungen

Kaufmännische Berufe machen bei Prüfungen den Anfang

Zunächst stehen in dieser Woche die schriftlichen Abschlussprüfungen für mehr als 12.000 Prüflinge in mehr als 60 kaufmännischen und verwandten Berufen auf dem Programm, darunter Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute. Vom 2. Dezember an folgen die Prüfungen für knapp 7.000 angehende Absolventen in mehr als 150 technischen Berufen. Dazu gehören zukünftige Industriemechaniker, Mechatroniker und Elektroniker.