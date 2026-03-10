Wir schreiben das Jahr 1859. Der Schweizer Henry Dunant kommt auf einer Geschäftsreise am 24. Juni nach Solferino südlich des Gardasees. Was er dort sieht, verändert sein Leben und das Leben unzähliger anderer Menschen im Verlauf der Geschichte. Er blickt auf ein Schlachtfeld, das übersät von Toten ist. Soldaten der französisch-sardinische Armee unter Kaiser Napoleon III. und Soldaten der österreichischen Streitmacht unter Kaiser Franz-Josef haben hier gegeneinander gekämpft. Die meisten Verletzten des Gemetzels wurden in den nicht weit entfernten Ort Castiglione gebracht. Dort erkennt Dunant schnell, dass es an allem fehlt, aber besonders an helfenden Händen, um die Leiden der Überlebenden zu lindern. Dunant hilft nach Leibeskräften.