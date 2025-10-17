Vier Jahre ist es her, dass in Arnstadt eine ganz besondere Reisegruppe Station machte: Der Friedensglocken-Pferdetreck. „Im 80. Jahr nach Kriegsende wollen wir die Friedensglocke per Kutschen-Treck über 4800 Kilometer von Brück-Berlin nach Jerusalem bringen. Mit jedem zurückgelegten Kilometer setzen wir ein Zeichen für Versöhnung, Begegnung und den unschätzbaren Wert des Friedens“, erklärte damals Pfarrer Helmut Kautz, Initiator des Trecks und Vorsitzender des Vereins, der die Aktion trägt.