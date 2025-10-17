Auf dem Standstreifen: Deutscher spaziert in Dänemark auf riesige Brücke

Kopenhagen - Ein Mann aus Deutschland hat sich in Dänemark versehentlich aufgemacht, die imposante Brücke über den Großen Belt zu Fuß zu überqueren. Der 38-Jährige habe gedacht, dass es sich bei dem Standstreifen um einen Radweg handle, auf dem Fußgänger erlaubt seien, berichtete die zuständige dänische Polizei. Eine alarmierte Polizeistreife nahm den Mann am Donnerstag mit zur Wache, wo er wegen Verstoßes gegen die Verkehrsordnung zu einem Bußgeld in Höhe von 700 dänischen Kronen (knapp 94 Euro) verdonnert wurde.