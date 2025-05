Spaziergänger, deren Weg am Schwemmteich entlangführt, können sich seit einigen Wochen an dem Anblick eines attraktiven Schwanenpaares erfreuen, das auf dem Teich gemeinsam seine Runden dreht und mittlerweile sogar Nachwuchs bekommen hat. Die Unterpörlitzerin Christa Kühnlenz ist seit vielen Jahren von den Wasservögeln fasziniert. Sie ist im Tierschutzverein aktiv und rettet in diesem Zusammenhang Schwäne in Not. Mit der Ilmenauer Schwanenlandschaft kennt sie sich bestens aus. Sie erzählt die Geschichte des diesjährigen Schwanenpaares und wie es Nachwuchs bekommen hat.