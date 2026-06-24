Bayreuth (dpa/lby) - Eine 13-Jährige ist auf dem Schulweg in Bayreuth von einem Auto erfasst und durch den Aufprall mehrere Meter nach vorn geschleudert worden. Das Mädchen lief am Morgen unvermittelt auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Für die 19-jährige Fahrerin kam die Situation demnach zu plötzlich, um noch ausweichen zu können. Trotz Vollbremsung erfasste der Kleinwagen das Kind frontal.