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  4. Plötzlich auf die Straße gerannt: Auto fährt Schülerin an

Auf dem Schulweg Plötzlich auf die Straße gerannt: Auto fährt Schülerin an

Das Kind läuft unvermittelt vor das Auto, die junge Fahrerin kann nicht mehr bremsen. Durch den Aufprall wird die 13-Jährige mehrere Meter nach vorn geschleudert. Wie geht es ihr?

Auf dem Schulweg: Plötzlich auf die Straße gerannt: Auto fährt Schülerin an
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Im Beisein der Mutter wird das Kind ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Eine 13-Jährige ist auf dem Schulweg in Bayreuth von einem Auto erfasst und durch den Aufprall mehrere Meter nach vorn geschleudert worden. Das Mädchen lief am Morgen unvermittelt auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Für die 19-jährige Fahrerin kam die Situation demnach zu plötzlich, um noch ausweichen zu können. Trotz Vollbremsung erfasste der Kleinwagen das Kind frontal. 

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Die Schülerin war nach dem Unfall ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen an Kopf, Oberkörper und Beinen und wurde im Beisein ihrer Mutter in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-Jährige erlitt einen Schock.