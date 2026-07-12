Dass es auf dem Rennsteig am Ascherbrück kurz vor Ende seiner Sommertour noch zu einem Austausch mit einer Unternehmerin einer Südthüringer Firma mit mehr als 200 Beschäftigten kommt, hatte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) nicht erwartet. Den Vorschlag des Autors dieser Zeilen, per Mobiltelefon mit Corinna Wartenberg verbunden zu werden, stimmte der 59-Jährige am Freitagvormittag, 10. Juli 2026, 10.08 Uhr, spontan zu. Die Geschäftsführerin der Viba Sweets GmbH aus dem südthüringischen Schmalkalden und der Minister sprachen acht Minuten zu dem weltumspannenden Thema „Nougat und Salz, Gott erhalt’s“ miteinander. Denn das Südthüringer Nougat aus Schmalkalden und die Südthüringer Solekosmetik aus Bad Salzungen beispielsweise erfreuen sich weltweiter Beliebtheit – unter anderem in Frankreich.