Die einen Krieg im eigenen Land noch selbst miterlebt haben, werden immer weniger. Gerade sie warnten all die Jahre vor dem damit verbundenen unvorstellbaren Leid. Ihre Botschaft aber, dass Krieg furchtbar und Frieden nichts Selbstverständliches ist, hat gerade mehr Aktualität denn je. Inzwischen sind, angesichts der immer heftigeren Krisenherde in aller Welt, die Sorgen und Ängste auch bei jüngeren Generationen angekommen. Solchen Gedenkveranstaltungen wie der am Volkstrauertag auf dem Parkfriedhof zum Gedenken an die Opfer von Krieg, Vertreibung und Gewalt kommt deshalb ganz neue Bedeutung zu. Daran ließen am Sonntag die Redner an der Gedenkstätte für die Opfer von Flucht und Vertreibung keinen Zweifel.