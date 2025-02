Immenstadt im Allgäu (dpa/lby) - Eine Zehnjährige ist in Schwaben nach Angaben der Polizei von einer Gruppe Teenagerinnen attackiert worden. Das Mädchen habe sich am Freitag auf dem Heimweg von der Schule in einem Park in Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) aufgehalten, als sie angegriffen wurde, teilte die Polizei mit.