Zum Sommerfest der AfD am Samstagnachmittag herrschte ein reges Treiben auf dem Marktplatz in Arnstadt. Zahlreiche Gäste, darunter auch Kinder, waren gekommen, auch, um den Reden der Direktkandidaten der umliegenden Landtagswahlkreise zu zuhören. . Auch der Thüringer Spitzenkandidat und AfD-Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag Björn Höcke trat bei bestem Sommerwetter vor den zahlreichen Menschen auf der Bühne auf. Dem AfD-Sommerfest in Arnstadt gingen Feste unter anderem in Sonneberg, Gotha und Suhl voraus. Als Gegenveranstaltung hatte die Linke in Arnstadt zu einem gut besuchten bunten Kinderfest eingeladen.