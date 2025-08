Auf Nachfrage unserer Redaktion hat die Polizei mitgeteilt, dass am Dienstag voriger Woche bei einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen ein Messer gezückt wurde. Nach Angaben der Polizei seien zwei Frauen (24 und 28 Jahre) und ein Mann (32 Jahre) auf dem Markt in Hildburghausen aus unbekannten Gründen in Streit geraten.