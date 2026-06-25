„Mehr küssen, weniger reden“ – in diesem Sinne hat Gesundheitsberaterin und Konflikt-Mediatorin Claudia Eck aus Steinbach-Hallenberg Ende Mai auf dem 740 Meter hohen Berg Dolmar eine sogenannte Kusshaltestelle installiert. Eine weitere steht in Oberschönau an der Ski- und Wanderhütte. Als Netzwerkerin in Sachen Gesundheit, Motivation und Mediation liege es ihr am Herzen, etwas für die Region zu tun, erklärte Claudia Eck.