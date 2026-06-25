„Mehr küssen, weniger reden“ – in diesem Sinne hat Gesundheitsberaterin und Konflikt-Mediatorin Claudia Eck aus Steinbach-Hallenberg Ende Mai auf dem 740 Meter hohen Berg Dolmar eine sogenannte Kusshaltestelle installiert. Eine weitere steht in Oberschönau an der Ski- und Wanderhütte. Als Netzwerkerin in Sachen Gesundheit, Motivation und Mediation liege es ihr am Herzen, etwas für die Region zu tun, erklärte Claudia Eck.
Auf dem Dolmar Kusshaltestelle als (möglicher) Konfliktlöser
Jürgen Glocke 25.06.2026 - 14:00 Uhr