Am Montag bricht erneut ein Zahnärzteteam aus Thüringen in den Himalaja auf, um die Bewohner vor Ort zahnmedizinisch zu behandeln. In der Region Ladakh wollen sie Hilfe leisten, denn dort gibt es keine Zahnärzte. Der Meininger Zahnarzt Maik Wieczorrek war zuletzt vor zwei Jahren in den auf über 4000 Metern Höhe liegenden Dörfern.