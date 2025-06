Neuburg a.d. Donau - Bei einem Überholmanöver eines Autofahrers in Oberbayern ist eine entgegenkommende Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war der Mann auf der Bundesstraße 16 zum Überholen ausgeschert. Dabei stieß er mit dem Wagen einer 57-Jährigen frontal zusammen. Die Frau sei bei dem Zusammenstoß in Neuburg an der Donau am Abend gestorben.