Auf Bundesstraße 85-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Mähdrescher

Durch die Wucht der Kollision erlitt die 85-Jährige tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Wagens, eine 66 Jahre alte Frau, erlitt schwere Verletzungen und wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind sei zur Kontrolle ebenfalls in eine Klinik gebracht worden, berichten die Ermittler. Unverletzt blieb die 26 Jahre alte Fahrerin des Mähdreschers.