Sontra (dpa/lhe) - Eine Seniorin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Mähdrescher ums Leben gekommen. Die 85-Jährige war Beifahrerin in einem Auto, als der Wagen mit einem entgegenkommenden Mähdrescher auf der Bundesstraße 400 bei Sontra (Werra-Meißner-Kreis) kollidierte, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Unfalls am späten Samstagabend saß auch ein dreijähriger Junge auf der Rückbank des Autos.
Auf Bundesstraße 85-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Mähdrescher
dpa 26.07.2026 - 05:49 Uhr