Während manche mit dem kürzlichen Schneewetter überfordert – oder zumindest von der weißen Pracht genervt waren, mahnten andere zur Besonnenheit: „Es ist halt Winter“, fiel dann als Argument. Oder vielmehr: „Es ist ein Winter, wie es ihn früher regelmäßig gab!“ Ob wohl Ilmenaus Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe damals auch solche Wintereinbrüche in der hiesigen Stadt erlebt hatte? Leider kann man den einstigen Zeitzeugen nicht mehr fragen. Was blieb, war ein eisiger Zeitzeuge, denn die Goethefigur am Amtshaus wurde nun wirklich mit der weißen Pracht konfrontiert, die Figur war von einer Schneedecke überzogen. Dabei hatte der Dichterfürst gar keine wärmende Bekleidung an! Glücklicherweise dürfte dieser Umstand die Bronzefigur nicht gestört haben, das Denkmal ist kälteresistent.