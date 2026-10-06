Michelau in Oberfranken (dpa/lby) - Im Deutschen Korbmuseum in Michelau (Landkreis Lichtenfels) hat sich ein Unbekannter auf ein handgeflochtenes Motorrad gesetzt und das Ausstellungsstück stark beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilte, stieg der Unbekannte bereits am 20. September unbeobachtet über die Absperrung und konnte sich so auf das Exponat setzen. Dabei sei erheblicher Schaden entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Besuchern des Museums.