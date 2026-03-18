Wer durch das Gewerbegebiet in Hildburghausen fährt, kommt an vielen großen Firmen und ihren Hallen vorbei – kaum einer ahnt, was es am Rande der Stadt noch zu entdecken gibt. Ganz versteckt, kurz vor dem ehemaligen Gelände der Firma Vosseler, führt ein unscheinbarer Weg zu einem verwilderten Grundstück. Zwei Steinsäulen deuten darauf hin, dass sich hier einst ein Tor befunden haben muss – ein kleines, beschmiertes Häuschen erinnert an eine kleine Kapelle. Dieses Stück Land am Rande Hildburghausens war früher ein Friedhof. Genauer gesagt, der Friedhof der Landesirren-, Heil- und Pflegeanstalt – heute Helios Fachkliniken.