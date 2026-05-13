Auf abschüssiger Wiese geparkt: Fahrerloser Wagen setzt nach Unfall Notruf selbstständig ab

Sonnefeld - Ohne Fahrer ist ein Auto im bayerischen Oberfranken, unweit der Grenze zu Thüringen, losgerollt und hat nach einem Unfall selbstständig einen Notruf abgesetzt. Ein 65-Jähriger hatte zuvor seinen Wagen an einem abschüssigen Gelände nicht richtig gesichert, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen rollte am Dienstag quer über eine Wiese in Sonnefeld (Landkreis Coburg) und prallte gegen die Aussegnungshalle eines nahegelegenen Friedhofes. Durch die Wucht des Aufpralls löste der Wagen selbstständig einen Notruf aus.