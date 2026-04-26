Es dauert nicht lange an diesem Wahl-Sonntagabend, dann sind in den Ortsteilen alle Stimmen ausgezählt und es steht fest, was sich schon vor der Wahl abgezeichnet hat: Ramona Weber heißt die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Auengrund, die ab 12. Juli im Crocker Rathaus Platz nehmen wird. Die Oberwinderin zeigte sich am Wahlabend dennoch überrascht – vor allem, dass keine Stichwahl nötig war. Der bisherige Bürgermeister Rene Pfötsch kann nicht einmal jede zehnte Stimme gewinnen. So deutlich haben die Wähler selten ein Bürgermeister abgestraft.