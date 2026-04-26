Es dauert nicht lange an diesem Wahl-Sonntagabend, dann sind in den Ortsteilen alle Stimmen ausgezählt und es steht fest, was sich schon vor der Wahl abgezeichnet hat: Ramona Weber heißt die neue Bürgermeisterin der Gemeinde Auengrund, die ab 12. Juli im Crocker Rathaus Platz nehmen wird. Die Oberwinderin zeigte sich am Wahlabend dennoch überrascht – vor allem, dass keine Stichwahl nötig ist. Der bisherige Bürgermeister Rene Pfötsch kann nicht einmal jede zehnte Stimme gewinnen. So deutlich haben die Wähler selten einen Amtsinhaber abgestraft. Für ihn wohl besonders schmerzlich: In seiner Heimatgemeinde Crock überzeugt Ramona Weber über 80 Prozent derjenigen, die zur Wahl gehen.