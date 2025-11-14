„Endlich verlassen die alte Hütte, denn heute gehen die neuen Tore auf. So schöne Sachen, die wir nie hatten, alles so neu, da sind wir stolz darauf. Alles gesponsert, mit viel Moneten der lieben Stadt und auch vom Schulamt und Ministerium gab es Kohle satt.“ Was die Mädchen und Jungen der neunten Klasse des Staatlichen Regionalen Förderzentrums in Suhl, das seit Beginn des Schuljahres Aue-Schule heißt, mit ihren eigenen Worten zur Musik der Toten Hosen auf der Bühne der neuen Aula formulierten, konnte überzeugender nicht sein. „Wir fühlen uns wohl hier, alles macht Spaß hier, woll’n hier nicht mehr weg. Ein großes Danke, für alle euch hier, und den guten Zweck“, sangen sie zur Melodie des bekannten Hits „Tage wie diese“ in der Aula.