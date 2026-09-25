Auch UN-Woche betroffen Sturm soll US-Ostküste treffen - Konzerte abgesagt

New York - Angesichts eines für die US-Ostküste vorhergesagten Sturms mit starkem Wind und viel Regen haben Veranstalter vorsichtshalber mehrere für das Wochenende geplante Konzerte mit Weltstars abgesagt. Unter anderem wurde das Global Citizen Festival, das seit 2012 jedes Jahr im Central Park in New York stattfindet, zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt, wie die Veranstalter mitteilten. Stars wie Alicia Keys, Lauryn Hill, Lenny Kravitz und John Legend hatten dort auftreten und sich unter anderem für den Klimaschutz und gegen Armut einsetzen wollen.