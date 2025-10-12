Auch Suhler sind gefragt: Wo brauchen Familien und Senioren Unterstützung?

Anfang Oktober fiel der Startschuss für eine thüringenweite Familien – und Seniorenbefragung, an der sich auch ältere Menschen und Familien aus Suhl beteiligen können.
Eine Familien- und Seniorenbefragung wird thüringenweit noch bis zum 22. Oktober durchgeführt. Auch Suhler sollten sich beteiligen.
Anfang Oktober fiel der Startschuss für eine thüringenweite Familien – und Seniorenbefragung, an der sich auch ältere Menschen und Familien aus Suhl beteiligen können.
„Wie können wir Beratungs- und Unterstützungsangebote in Thüringen noch besser auf die Bedürfnisse von Familien und Senioren abstimmen? Dieser Kernfrage widmet sich das Thüringer Sozial- und Familienministerium seit 1. Oktober mit der Befragung in ganz Thüringen“, ermuntert Silke Wiesenthal, Sprecherin des Ministeriums, zum Mitmachen.
Ziel sei es, die vielfältigen Lebenssituationen, Bedürfnisse und Herausforderungen von Familien und Senioren im Freistaat aufzunehmen und damit eine wichtige Grundlage für zukünftige Entscheidungen und Angebote zur Förderung von Einrichtungen und Projekten zu schaffen. Ob Unterstützung im Alltag, Beratung in schwierigen Lebenslagen oder Angebote zur Freizeitgestaltung – jede Meinung sei hier gefragt und wichtig.
„Mit ihrer Teilnahme können alle Thüringerinnen und Thüringer dazu beitragen, unsere Familien- und Seniorenpolitik noch gezielter und wirksamer zu gestalten. Machen Sie mit – für sich, für andere und für ein noch familienfreundlicheres Thüringen“, betont Familienministerin Katharina Schenk. „Gefragt sind auch alle Organisationen in entsprechenden Betätigungsfeldern“, so die Ministerin weiter. „Machen Sie auf die Befragung aufmerksam, nutzen Sie die bereitgestellten Materialien, wie Flyer und Poster, und unterstützen Sie – falls notwendig – auch beim Ausfüllen der Fragebögen. Dafür schon jetzt mein herzlicher Dank!“
Nur, wenn möglichst viele Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Herausforderungen an der Befragung teilnehmen, kann ein realistisches und vielfältiges Bild der Lebensrealität in Thüringen gezeichnet werden – nicht nur aus Städten, sondern auch aus ländlichen Regionen. Die Befragung soll helfen, konkreten Handlungsbedarf zu erkennen – sei es bei Themen wie Kinderbetreuung, Pflege und Wohnsituation, aber auch im Bereich sozialer Teilhabe, Unterstützungsbedarf im Alltag, Mobilität und Digitalisierung. „Wer teilnimmt, gestaltet die Zukunft Thüringens aktiv mit“, so die Ministerin.
Die Befragung ist freiwillig und anonym. Sie läuft noch bis zum Mittwoch, 22. Oktober, und wird vom Organisationsberatungsinstitut Thüringen (Orbit e. V.) durchgeführt. Die Befragung richtet sich gezielt an Familien und Senioren, die in Thüringen leben. Die Teilnahme funktioniert unkompliziert und digital und ist unter folgendem Link abrufbar: https://befragung.sozialplanung.net/th-fsb-2025.
Auf der Internetseite des Ministeriums stehen außerdem weitere Informationen, wie zum Beispiel Hintergründe zur Befragung, Fragen und Antworten zur Teilnahme sowie Informationsmaterialien zum Herunterladen und zum Verteilen zur Verfügung.
familien-und-seniorenbefragung.teilhabechancen.de