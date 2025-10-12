Auch Suhler sind gefragt: Wo brauchen Familien und Senioren Unterstützung?

„Mit ihrer Teilnahme können alle Thüringerinnen und Thüringer dazu beitragen, unsere Familien- und Seniorenpolitik noch gezielter und wirksamer zu gestalten. Machen Sie mit – für sich, für andere und für ein noch familienfreundlicheres Thüringen“, betont Familienministerin Katharina Schenk. „Gefragt sind auch alle Organisationen in entsprechenden Betätigungsfeldern“, so die Ministerin weiter. „Machen Sie auf die Befragung aufmerksam, nutzen Sie die bereitgestellten Materialien, wie Flyer und Poster, und unterstützen Sie – falls notwendig – auch beim Ausfüllen der Fragebögen. Dafür schon jetzt mein herzlicher Dank!“