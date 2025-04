Bauernfigur mit Schwert im Rücken

Den Entwurf hatte Dürer erstmals 1525 - also im Jahr des Kriegsendes und drei Jahre vor seinem Tod - veröffentlicht. Laut Stadtverwaltung wurde er nun erstmals verwirklicht: Ein in sich zusammengesunkener Bauer sitzt auf einer Säule aus mehreren übereinander aufgetürmten Gefäßen, Erntegaben und Werkzeugen des Bauernstandes. Sein Kopf ist auf seinen rechten Arm gestützt; in seinen Rücken ist ein Schwert gestoßen.