Auch mehr Unfälle

Im Straßenverkehr führt die größer werdende Zahl an E-Scootern auch zu mehr Unfällen. Laut dem Statistischen Bundesamt stieg die Zahl der E-Scooter-Unfälle mit Verletzten von 8.443 in 2022 auf 9.439 in 2023. Generell ist das aber weiterhin nur ein geringer Anteil des gesamten Unfallgeschehens. Das Verhältnis von E-Scootern zu Unfällen ist dabei laut GDV rückläufig.