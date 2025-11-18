Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat am Dienstag etliche Webseiten und Online-Apps unerreichbar gemacht. Betroffen waren nach dpa-Angaben unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, konnte keine Antworten mehr liefern, weil die User die Website nicht erreichen konnten. Brisant dabei: Auch der Thüringer Landtag war von der Störung betroffen, da offenbar die Parlamentsdokumentation über diese Server läuft. Wer in der Zeit der Störung etwa ein Dokument auf der Landtags-Homepage aufrufen wollte, ist auf eine entsprechende Clouflare-Fehlermeldung gestoßen.