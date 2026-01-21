Auch in Winterferien: Land bezahlt Schülerpraktika

Die Praktikumsprämie für Schülerinnen und Schüler in Thüringen, die ein freiwilliges Praktikum in einem hiesigen Handwerksbetrieb absolvieren, erfährt auch 2026 eine Fortsetzung. Sie wird Jugendlichen ab 15 Jahren ausgezahlt und umfasst eine Förderung von 120 Euro pro Woche. Maximal vier Wochen können sich handwerksinteressierte junge Menschen dieses Taschengeld sichern und erstmals ab diesem Jahr die Praktikumsprämie nicht nur in den Sommer- und Herbstferien, sondern zu allen Ferienzeiten in Anspruch nehmen.