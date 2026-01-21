Auch in Winterferien: Land bezahlt Schülerpraktika

 
Die Praktikumsprämie für Schüler wird fortgesetzt. Mit einem erhöhten Budget sollen mehr Praktikumswochen gefördert werden. Und noch eine Neuerung sorgt für Aufsehen.

Einblick ins Handwerk bekommen und Taschengeld sichern – die Praktikumsprämie des Freistaates Thüringen macht es möglich. Foto: Jacob Schröter/HWK

Die Praktikumsprämie für Schülerinnen und Schüler in Thüringen, die ein freiwilliges Praktikum in einem hiesigen Handwerksbetrieb absolvieren, erfährt auch 2026 eine Fortsetzung. Sie wird Jugendlichen ab 15 Jahren ausgezahlt und umfasst eine Förderung von 120 Euro pro Woche. Maximal vier Wochen können sich handwerksinteressierte junge Menschen dieses Taschengeld sichern und erstmals ab diesem Jahr die Praktikumsprämie nicht nur in den Sommer- und Herbstferien, sondern zu allen Ferienzeiten in Anspruch nehmen.

Chance für Nachwuchs und Unternehmen

Für Stefanie von Nordheim, Abteilungsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer Südthüringen, ist die Fortführung der Praktikumsprämie ein wichtiges Signal der Thüringer Landesregierung zur Stärkung des Handwerks: „Die Prämie ist für Schülerinnen und Schüler aber auch Handwerksunternehmen gleichermaßen ein wertvolles Instrument in Sachen Berufsorientierung. Einerseits können junge Menschen einen authentischen Einblick in einen Handwerksberuf erlangen und im besten Fall ihren Berufswunsch entwickeln. Andererseits ermöglicht es den Betrieben, ihre potenziellen Auszubildenden für sich zu gewinnen und dem Problem des mangelnden Berufsnachwuchses entgegenzuwirken.“ Besonders erfreulich sei, dass die Praktikumsprämie in diesem Jahr bereits für die Winterferien im Februar abrufbar ist, betont von Nordheim.

Interessierte Schüler finden in der Lehrstellenbörse und dem Ausbildungskompass auf der Homepage der Handwerkskammer Südthüringen eine Übersicht der Handwerksunternehmen, die Praktika anbieten. Darüber hinaus können sich die Jugendlichen auch selbst einen handwerklichen Praktikumsbetrieb suchen. Dieser muss jedoch ausbildungsberechtigt sein und seinen Sitz in Thüringen haben. Praktika in elterlichen Betrieben von teilnehmenden Schülern sind von der Auszahlung der Praktikumsprämie ausgeschlossen. Das Team der passgenauen Besetzung der Handwerkskammer Südthüringen steht für Fragen rund um das Thema Schülerferienpraktikum zur Verfügung.

Budget für zwei Jahre gesichert

Die drei Thüringer Handwerkskammern hatten sich gemeinsam für eine Fortsetzung der erfolgreichen Förderung beim Freistaat Thüringen stark gemacht, die erstmals 2024 eingeführt wurde und ein Gesamtvolumen von 105.000 Euro umfasste. Für die kommenden beiden Förderjahre wurde das Budget vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum auf jeweils 150.000 Euro aufgestockt, womit mehr Praktikumswochen mit einer Prämie gefördert werden können.

Die Praktikumsprämie im Thüringer Handwerk war laut Handwerkskammer Südthüringen im Jahr 2025 ein Erfolg. Insgesamt wurden landesweit 850 Praktikumswochen gefördert – ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dafür wurden rund 102.000 Euro an engagierte Schüler ausgezahlt, die in den Ferien das Handwerk aus nächster Nähe erleben wollten. Im Südthüringer Handwerk wurden im vergangenen Jahr 181 Praktikumswochen gefördert. Das entspricht einer Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2025 zahlte die Handwerkskammer Südthüringen rund 21.700 Euro aus.

Rechtzeitig anmelden

Die Praktikumsprämie richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus Thüringen, die eine Regel-, Gemeinschafts- oder Gesamtschule besuchen, an einem Förderzentrum oder (beruflichen) Gymnasium lernen oder im Berufsvorbereitungsjahr sind. Sie müssen die Praktikumsprämie bei der Handwerkskammer Südthüringen selbst beantragen. Die Anmeldung zum Praktikum sollte mindestens zwei Wochen vor dessen Beginn erfolgen, die wöchentliche Arbeitszeit muss mindestens 35 Stunden umfassen. Nach dem Praktikum sind ein Nachweis über die geleistete Arbeitszeit und ein ausgefüllter Fragebogen einzureichen. Sind die Unterlagen erfolgreich geprüft, erhält der Praktikant die Prämie in Höhe von 120 Euro pro absolvierter Woche auf das angegebene Konto ausgezahlt.

Weitere Infos zur Praktikumsprämie sowie Ansprechpartner gibt es im Internet:

www.hwk-suedthueringen.de/praktikumspraemie