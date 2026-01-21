Auch in Winterferien: Land bezahlt Schülerpraktika

Rechtzeitig anmelden

Die Praktikumsprämie richtet sich an Schülerinnen und Schüler aus Thüringen, die eine Regel-, Gemeinschafts- oder Gesamtschule besuchen, an einem Förderzentrum oder (beruflichen) Gymnasium lernen oder im Berufsvorbereitungsjahr sind. Sie müssen die Praktikumsprämie bei der Handwerkskammer Südthüringen selbst beantragen. Die Anmeldung zum Praktikum sollte mindestens zwei Wochen vor dessen Beginn erfolgen, die wöchentliche Arbeitszeit muss mindestens 35 Stunden umfassen. Nach dem Praktikum sind ein Nachweis über die geleistete Arbeitszeit und ein ausgefüllter Fragebogen einzureichen. Sind die Unterlagen erfolgreich geprüft, erhält der Praktikant die Prämie in Höhe von 120 Euro pro absolvierter Woche auf das angegebene Konto ausgezahlt.