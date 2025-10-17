Die Rufe nach einem anderen Umgang mit der AfD werden in der CDU lauter und finden auch im Osten wachsende Zustimmung. Auch der Thüringer CDU-Fraktionschef Andreas Bühl plädiert jetzt deutlicher als zuvor dafür, von Fall zu Fall den Meißel an der Brandmauer zu der rechten Partei anzusetzen. Wer seine Politik nur daran ausrichte, von wem sie Zustimmung erfahre, verwechsele Moral mit Politik, erklärte Bühl. Es bringe nichts, die Partei dauerhaft in ihrer Opferrolle zu bestärken, sagte der aus Ilmenau stammende Politiker der „Thüringer Allgemeinen“. Genau das geschehe aber, wenn man die AfD konsequent von gewählten Funktionen ausschließe.