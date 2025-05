„Es kann doch nicht sein, dass die gelben Säcke nicht abgeholt werden und dann 14 Tage auf der Chaussee stehen“, schimpfte Gemeinderatsmitglied Uwe Fritz (Freie Wählergemeinschaft Bettenhausen) in der Gemeinderatssitzung in dieser Woche in Seeba. Das stimmt, pflichtete ihm Bürgermeister Christoph Friedrich bei. „Das hat nämlich auch etwas mit Ordnung und Sicherheit zu tun“, sagte er. Und: Er habe schon erwogen, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen die säumige Firma Remondis zu erstatten. Er habe es bislang gelassen, denn am 15. Mai sollen die Säcke nun angeblich abgeholt werden. Passiere das wieder nicht, werde die Gemeinde sich überlegen, ob man nicht doch auf diesem Wege der Sache Nachdruck verleihen wird.