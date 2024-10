Freispruch im aktuellen Prozess gefordert

Im aktuellen Vergewaltigungs-Prozess forderte die Verteidigung einen Freispruch. Sie führte dazu unter anderem fehlende Beweise und nicht glaubwürdige Zeugen an. Dem 47-jährigen Deutschen werden von der Staatsanwaltschaft drei Vergewaltigungen sowie zwei Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch vorgeworfen, die er zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangen haben soll. Das Urteil soll am Dienstag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung für den mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter gefordert.