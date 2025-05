Der 22-Jährige war in der abgelaufenen Saison zunächst an den VfB Stuttgart, dann in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Der gebürtige Nürnberger bestritt 18 Pflichtspiele für den FCH (ein Tor, zwei Vorlagen). Heidenheim und München einigten sich nun auf eine vorzeitige Beendigung des Leihgeschäfts zum 31. Mai, damit Krätzig für Red Bull schon bei der am 15. Juni beginnenden Club-WM teilnehmen kann.