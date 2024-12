Auch Handballer ausgezeichnet Märtens und Gose "Sportler des Jahres" in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das Schwimm-Duo Lukas Märtens und Isabel Gose vom SC Magdeburg sowie die Handballer des SCM sind die "Sportler des Jahres" in Sachsen-Anhalt. Sie waren zu gleichen Anteilen von einer Fachjury mit Vertretern des Landessportbunds, früheren Leistungssportlern und Sportjournalisten sowie in einer Online-Wahl bestimmt worden. Die Ehrung fand am Abend im Magdeburger Landesfunkhaus des MDR statt.