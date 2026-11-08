„Ein super Ergebnis gegen den Tabellenführer. Doch der Preis ist hoch, zu hoch“, fasste Germania Ilmenaus Coach Thomas Giehl das Fußball-Landesklasse-Spiel gegen die BSG Wismut Gera zusammen. Mit 1:1 trennten sich beide Mannschaften – doch die Freude über den Punktgewinn hielt sich bei den Gastgebern wohl in Grenzen. Denn was sich in der Schlussphase ereignete, war ebenso kurios wie bitter für Germania: Gleich zweimal musste Ilmenau einen Torhüter ersetzen, und beide Male endete der Einsatz mit einer Roten Karte.
Auch der Ersatzkeeper muss runter Doppelt Rot im Ilmenauer Tor
Gian Luca Schmidt 08.11.2026 - 12:15 Uhr