„Ein super Ergebnis gegen den Tabellenführer. Doch der Preis ist hoch, zu hoch“, fasste Germania Ilmenaus Coach Thomas Giehl das Fußball-Landesklasse-Spiel gegen die BSG Wismut Gera zusammen. Mit 1:1 trennten sich beide Mannschaften – doch die Freude über den Punktgewinn hielt sich bei den Gastgebern wohl in Grenzen. Denn was sich in der Schlussphase ereignete, war ebenso kurios wie bitter für Germania: Gleich zweimal musste Ilmenau einen Torhüter ersetzen, und beide Male endete der Einsatz mit einer Roten Karte.