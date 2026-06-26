Debatte über Keulungen

Der Vorfall hat in Australien die seit Jahren geführten Diskussionen über den Umgang mit Haien aufs Neue angeheizt. Regelmäßig werden nach solchen Angriffen Forderungen nach einer Keulung laut, Wissenschaftler verweisen jedoch darauf, dass sich der Nutzen dieser Vorgehensweise kaum belegen lasse und Weiße Haie zudem unter strengem Schutz stehen. Die Behörden des Bundesstaats New South Wales investieren deshalb verstärkt in Drohnen, elektronische Überwachung und andere Warnsysteme, räumen aber zugleich ein, dass sich ein Risiko im Meer eben nie vollständig ausschließen lasse.