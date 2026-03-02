«Atypische Geflügelpest»: Hühnerkrankheit - Behörden lassen 100.000 Legehennen töten

Erding (dpa/lby) - Die Behörden haben nach dem Ausbruch einer Viruskrankheit auf einer großen Hühnerfarm im Landkreis Erding 100.000 Legehennen töten lassen. Die bereits am vergangenen Freitag eingerichteten Schutz- und Überwachungszonen wurden vergrößert, wie das Landratsamt Erding mitteilte. In der engeren Schutzzone sollen nun sämtliche 120 Bauernhöfe und Betriebe kontrolliert werden, auf denen Hühner gehalten werden. In der größeren Überwachungszone sollen weitere Betriebe kontrolliert werden.