«Atypische Geflügelpest»: Hühnerkrankheit - Behörden lassen 100.000 Legehennen töten

Landesamt: Für Menschen ungefährlich

Für Menschen ist der Erreger laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit nicht gefährlich. Die Überwachungszone liegt zum größten Teil im Landkreis Erding, ein sehr viel kleinerer Teil ist in den Nachbarkreisen Landshut und Freising. Das Erdinger Landratsamt rief Geflügelhalter auf, sich beim örtlichen Veterinäramt zu melden, wenn sie bei ihren Tieren Zeichen einer Erkrankung feststellen. Die Newcastle-Krankheit ist nicht identisch mit der landläufig als Vogelgrippe bekannten Geflügelpest, kann jedoch ebenso große Bestände dahinraffen.