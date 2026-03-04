Atypische Geflügelpest: Auch private Hühnerhalter müssen impfen lassen

Die Newcastle Disease (ND), auch atypische Geflügelpest genannt, ist eine tückische Erkrankung, die Hühner und Puten befallen kann. Aufgrund der aktuell steigenden Anzahl an Ausbrüchen der Krankheit in Hausgeflügelbeständen in Brandenburg und Bayern weisen die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt nochmals alle Geflügelhalter auf die gesetzlich vorgeschriebene Impfpflicht hin. Sie gelte sowohl für gewerbliche Betriebe als auch für Hobbyhaltungen von Hühnern und Puten.