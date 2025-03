Noch hat Väterchen Frost in den Nächten die Oberhand. Am Tag darf in diesen Tagen aber schon einmal vom Frühling geträumt werden. Sichtbar wird dies auch am Erwachen zahlreicher Baustellen. Viele Firmen haben die Winterpause beendet. Und so sind neben den Arbeiten am Glasfasernetz und im Steinweg auch auf den Spielplätzen der Stadt und den Ortsteilen vermehrt Aktivitäten zu beobachten.