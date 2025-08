„Wir gratulieren mit großem Applaus – wir sagen, macht weiter mit Herz und mit Eifer ...“ Die Jungen und Mädchen des Integrativen Kindergartens in Ilmenau, die mit Musik, Gedicht und einer Aufführung von „der kleinen Raupe Nimmersatt“ die Gäste begeisterten, waren an diesem Tag wohl die niedlichsten Gratulanten zum Vereinsjubiläum 25 Jahre „Attraktives Ilmenau“. Und auch die, die Vereinschef Rolf Macholdt als Erstes die Tränen in die Augen getrieben haben.