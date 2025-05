„Herzlich willkommen. Hier ist eure Bahnsteigkarte“, sagt Landrätin Petra Enders, als sie die Kinder an der Ilmenauer Schlossmauer begrüßt. Die Vier- bis Sechsjährigen können es kaum erwarten, in die Vereinsräume von „Attraktives Ilmenau“ zu kommen – schließlich sollen sie hier an diesem Donnerstag ein tolles Programm geboten bekommen. „Nun schaut mal genau hin, gleich kommt der Zug aus Erfurt in unserem Ilmenauer Bahnhof an“, sagt Vereinsvorsitzender Rolf Macholdt, die Schaffnersmütze auf den Kopf gesetzt und die Kelle in der Hand haltend. Die Kinder sind ganz begeistert, als plötzlich der kleine Zug im Bahnhofs-Diorama eingerollt kommt. Jeder möchte so nah wie möglich dran stehen, die kleine Lok anfassen oder selbst mal die Schaffnerkelle schwingen. Ihr Wunsch wird erfüllt ...