Die riesige Dinosaurier-Figur, die über Jahre an der Fensterfront der Fabrikhalle stand und gen Autobahn 71 blickte, ist verschwunden. Auch für den Urzeitriesen, der eine Etage höher sein Schattendasein fristete, läuft nun die Zeit ab. Die beiden Deko-Elemente werden nicht mehr gebraucht. Denn der geplante Indoorspielplatz, der unter dem Namen Dinotopia in Zella-Mehlis entstehen sollte, wird nicht gebaut. Stattdessen haben sich Andreas Sommer-Kessel und Jeannine Wenk für ein anderes Konzept entschieden. Die beiden wollen unter dem Namen Fritzpark ein Spiel- und Abenteuerparadies eröffnen. Alle geplanten Elemente werden sich um das Thema Thüringer Wald drehen.