"Führe die Irregeleiteten und Gewalttäter zurück auf Deinen Weg"

Nach dem Anschlag waren am Samstag eine 37 Jahre alte Frau und ihre zwei Jahre alte Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die getötete Mutter war selbst eine in Algerien geborene Einwanderin. Mindestens 37 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter ist ein 24 Jahre alter Afghane, der mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi fuhr. Die Ermittler gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Imam Idriz sagte dazu: "Oh Gott, führe die Irregeleiteten und Gewalttäter zurück auf Deinen Weg, jene, die Deinen Namen missbrauchen, Hass zu säen, Blut zu vergießen, Unheil zu stiften."