Attentat beim Einkaufszentrum "Tell Their Stories" erinnert an Münchner Opfer von 2016

München (dpa/lby) - Zum achten Jahrestag des rassistischen Anschlags am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München erinnert nun eine Broschüre an die neun Opfer. "Tell Their Stories" (Erzähle ihre Geschichten) lautet der Titel der Publikation, die kostenlos als gedrucktes Heft und in digitaler Form verfügbar ist. Angehörige von Armela, Can, Dijamant, Guiliano, Hüseyin, Roberto, Sabine, Selcuk und Sevda hätten die Texte geschrieben, um die Namen im kollektiven Gedächtnis zu verankern, teilte das NS-Dokumentationszentrum mit. Fotos und Gedichte ergänzen die oft sehr emotionalen Erinnerungen an die Toten.