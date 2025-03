Attentat auf US-Präsidenten: US-Nationalarchiv veröffentlicht neue Kennedy-Akten

Die Dokumente können sowohl online als auch persönlich im Nationalarchiv in der Nähe der US-Hauptstadt Washington eingesehen werden. Dokumente, die derzeit nur vor Ort eingesehen werden könnten, würden digitalisiert und in den kommenden Tagen in das Online-Archiv gestellt, hieß es weiter. "Weitere Dokumente, die unter Gerichtsbeschluss zurückgehalten werden oder der Geheimhaltungspflicht (...) unterliegen, müssen zunächst freigegeben werden", hieß es weiter. Die Inhalte dieser Dokumente seien aber weitgehend bekannt.