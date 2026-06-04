München/Aachen - Vier Monate nach einem tödlichen Angriff in München hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen gefasst. Der 23-Jährige aus dem Raum Aachen soll an der Bluttat beteiligt gewesen sein, nach der ein erster Verdächtiger bereits im Februar festgenommen worden war. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der zunächst gefasste 21-Jährige allein für den Tod des 45 Jahre alten Mannes in der Nacht in der Münchner Innenstadt verantwortlich war.