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  4. Monate nach tödlichem Angriff: Zweiter Verdächtiger in Haft

Attacke nach Wirtshausbesuch Monate nach tödlichem Angriff: Zweiter Verdächtiger in Haft

Am 31. Januar nimmt ein Wirtshausbesuch für einen 45-jährigen Mann in München ein tödliches Ende: Ein junger Mann soll ihn später attackiert haben. Doch der Täter handelte mutmaßlich nicht allein.

Attacke nach Wirtshausbesuch: Monate nach tödlichem Angriff: Zweiter Verdächtiger in Haft
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Die Ermittlungen zu einem nächtlichen Münchner Tötungsdelikt haben eine Wendung genommen: Nun gibt es einen zweiten Verdächtigen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

München/Aachen - Vier Monate nach einem tödlichen Angriff in München hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen gefasst. Der 23-Jährige aus dem Raum Aachen soll an der Bluttat beteiligt gewesen sein, nach der ein erster Verdächtiger bereits im Februar festgenommen worden war. Das teilte das Münchner Polizeipräsidium mit. Zunächst waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der zunächst gefasste 21-Jährige allein für den Tod des 45 Jahre alten Mannes in der Nacht in der Münchner Innenstadt verantwortlich war. 

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Nach dem neuen Ermittlungsstand soll der zweite Verdächtige den bereits am Boden Liegenden gegen den Kopf getreten haben. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Die mutmaßlichen Täter und ihr aus Nordmazedonien stammendes Opfer hatten sich erst kurz vorher in einem Wirtshaus kennengelernt. Auf dem Heimweg soll der 21-jährige Deutsche den Mann unvermittelt niedergeschlagen haben, nachdem dieser ihn in den Arm genommen hatte. Anschließend waren die beiden mutmaßlichen Täter geflohen.