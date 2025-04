Warnschreiben an Institute und Vereine

Der Verfassungsschutz hatte vor einigen Wochen ein Schreiben an rund 70 wissenschaftliche Einrichtungen und Vereine verschickt, in dem er vor russischen Cyberangriffen warnte. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde ist seit Februar 2024 in Russland "unerwünscht" und gilt dort seit Juli 2024 als "extremistisch".