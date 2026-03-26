Attacke in Thüringen Angriff auf Journalisten - Das sind die Hintergründe

Fretterode/Erfurt - Im nordthüringischen Fretterode sind Journalisten angegriffen und leicht verletzt worden. Ermittlungsbehörden ordnen die Tatverdächtigen zur rechtsextremen Szene zu - die beiden Männer wurden noch am Abend der Tat festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gelassen. Auch gab es eine Durchsuchung auf dem Grundstück eines der Verdächtigen. Der Angriff weckt Erinnerungen an eine acht Jahre zurückliegende Attacke auf Medienvertreter in dem kleinen Ort im Eichsfeld - und tatsächlich gibt es eine Verbindung.