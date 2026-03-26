Attacke in Thüringen Angriff auf Journalisten - Das sind die Hintergründe

Welche Reaktionen auf den neuerlichen Übergriff gibt es?

Sowohl der Deutsche Journalisten-Verband als auch der Nebenklageanwalt, der wegen der Dreharbeiten des Spiegel-TV-Teams am Mittwoch in der Region war, kritisierten das Agieren der Thüringer Justiz im zurückliegenden Fall von 2018. "Das laxe Urteil aus dem ersten Fretterode-Prozess hat einen Raum geschaffen für das, was jetzt hier passiert ist", sagte der Nebenklage-Anwalt Sven Adam. Wenn die Justiz dieses Mal nicht massiv gegen die Tatverdächtigen vorgehe, "dann wird es auch weiter solche Übergriffe geben". Sowohl der Angriff aus dem Jahr 2018 als auch der neuerliche Angriff zeigten, dass Rechtsextreme in Journalisten Feinde sähen. "Und der Feind wird angegriffen, wenn er in Fretterode recherchiert."