Der Verdächtige wird voraussichtlich am Nachmittag einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese entscheidet darüber, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt oder einstweilig in einer Psychiatrie untergebracht wird - dies könnte erfolgen, wenn von einer Schuldunfähigkeit des Mannes zur Tatzeit ausgegangen wird.